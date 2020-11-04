Полузащитник "синих" Кай Хаверц подхватил коронавирус. Об этом перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского Ренна сообщил главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.

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21-летний футболист не сможет помочь своей команде в ближайших матчах и уже отправился на самоизоляцию.

К слову, Хаверц скорее всего не сыграет и против Украины – через десять дней, 14 ноября, сборная Германии в рамках группового раунда Лиги наций будет принимать команду Шевченко.

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