Хаверц заболел коронавирусом – хавбек Челси рискует пропустить матч со сборной Украины
22:08 - Читати українською
Полузащитник сборной Германии стал очередной жертвой COVID-19.
Полузащитник "синих" Кай Хаверц подхватил коронавирус. Об этом перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского Ренна сообщил главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.
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21-летний футболист не сможет помочь своей команде в ближайших матчах и уже отправился на самоизоляцию.
К слову, Хаверц скорее всего не сыграет и против Украины – через десять дней, 14 ноября, сборная Германии в рамках группового раунда Лиги наций будет принимать команду Шевченко.
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