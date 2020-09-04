Півзахисник Байєра та збірної Німеччини Кай Хаверц перебуває на завершальній стадії переговорів із Челсі.

"Протягом останніх кількох днів я багато спілкувався з Олівером Бірхоффом та Йоахімом Льовом. Німецький футбольний союз із розумінням поставився до цієї ситуації.

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Ми вдячні тренеру національної збірної за те, що Хаверц зможе владнати останні деталі трансферу в Лондоні з нашою підтримкою", – поділився спортивний директор Байєра Руді Феллер у коментарі офіційному сайту клубу.

Хаверц стане черговим топовим підписанням Челсі після Тімо Вернера, Хакіма Зієша, Тьягу Сілви та Бена Чілвела. Також лондонці безкоштовно переманили Маланга Сарра, який виступав за Ніццу.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що Хаверц перейде в Челсі за 80 млн євро, а ще 20 млн Байєр отримає у вигляді бонусів. До слова, контракт хавбека з "фармацевтами" завершується через 2 роки.

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