Полузащитник Байера и сборной Германии Кай Хаверц находится на завершающей стадии переговоров с Челси.

"В течении последних нескольких дней я много общался с Оливером Бирхоффом и Йоахимом Лёвом. Немецкий футбольный союз с пониманием отнесся к этой ситуации.

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Мы благодарны тренеру национальной сборной за то, что Хаверц сможет решить последние детали трансфера в Лондоне с нашей поддержкой", – поделился спортивный директор Байера Руди Феллер в комментарии официальному сайту клуба.

Хаверц станет очередным топовым подписанием Челси после Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Тьягу Силвы и Бена Чилвела. Также лондонцы бесплатно переманили Маланга Сарра, который выступал за Ниццу.

Отметим, ранее сообщалось, что Хаверц перейдет в Челси за 80 млн евро, а еще 20 млн Байер получит в виде бонусов. К слову, контракт хавбека с "фармацевтами" завершается через 2 года.

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