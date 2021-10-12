Півзахисник збірної Колумбії Луїс Діас запалив під час перенесеного матчу 5-го туру відбору до ЧС-2022 проти Бразилії.

В одному з епізодів Діас опинився в оточенні Маркіньйоса та Фреда, проте примудрився ефектно піти від обох гравців збірної Бразилії.

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Колумбієць корпусом прикрив м'яч від захисника ПСЖ. Коли Фред підбіг допомогти своєму партнеру, Діас примудрився прокинути м'яч та піти від обох бразильців.

Втім, навіть такі фінти не дозволили Колумбії обіграти Бразилію – команди розійшлись безгольовою нічиєю. Цікаво, що бразильці вперше втратили очки у кваліфікації до ЧС-2022.

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