Десятка збірної Бразилії припускає, що може завершити кар'єру в національній команді після чемпіонату світу в Катарі.

"Думаю, ЧС-2022 буде останнім для мене. Мені так здається, бо я не знаю, чи вистачить у мене сили духу продовжувати займатися футболом. Тому я зроблю все, щоб добре виступити і виграти разом зі своєю збірною, здійснивши найбільшу мрію дитинства. Сподіваюся, у нас все вийде", – розповів Неймар в ефірі DAZN.

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29-річний нападник вже грав на двох чемпіонатах світу. У 2014-му бразильці на домашньому Мундіалі фінішували 4-ми, а через 4 роки зупинилися у чвертьфіналі. У поточному відборі на ЧС-2022 "селесао" впевнено очолюють турнірну таблицю південноамериканської кваліфікації, випереджаючи Аргентину на 8 балів.

У складі збірної Бразилії Неймар зіграв 113 матчів і забив 69 голів. Найвище досягнення – перемога в Кубку Конфедерацій-2013 та золото Олімпіади у 2016-му.

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