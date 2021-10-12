Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас зажег во время перенесенного матча 5-го тура отбора к ЧМ-2022 против Бразилии.

В одном из эпизодов Диас оказался в окружении Маркиньоса и Фреда, однако умудрился эффектно уйти от обоих игроков сборной Бразилии.

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Колумбиец корпусом прикрыл мяч от защитника ПСЖ. Когда Фред подбежал помочь своему партнеру, Диас умудрился пробросить мяч и уйти от обоих бразильцев.

Впрочем, даже такие финты не позволили Колумбии обыграть Бразилию – команды разошлись безголевой ничьей. Интересно, что бразильцы впервые потеряли очки в квалификации к ЧМ-2022.

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