Хавбек Вольфсберга Шмідт ефектно обіграв суперника і віддав асист – фінт дня у Лізі Європи

Півзахисник Вольфсберга Романо Шмідт неймовірним фінтом обіграв футболіста Борусії М, після чого віддав асист.

У 1 турі групового етапу Ліги Європи австрійський Вольфсберг сенсаційно розгромив на виїзді Борусію М з рахунком 4:0. А справжньою прикрасою став фінт 19-річного Романо Шмідта.

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Півзахисник прийняв м'яч і різко розвернувся, прокинувши його поміж ніг супернику. Після цього він навісив до штрафного, а його партнер відзначився забитим голом.

Офіційний Twitter Ліги Європи визнав цей момент фінтом дня.