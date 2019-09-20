toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - МАЛЬМЕ ЛІГА ЄВРОПИ ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Хавбек Вольфсберга Шмідт ефектно обіграв суперника і віддав асист – фінт дня у Лізі Європи

11:46 573 Читать на русском
Хавбек Вольфсберга Шмідт ефектно обіграв суперника і віддав асист – фінт дня у Лізі Європи
Романо Шмідт / соцмережі

Півзахисник Вольфсберга Романо Шмідт неймовірним фінтом обіграв футболіста Борусії М, після чого віддав асист.

 
Шон Вайссман 13’
Маріо Ляйтгеб 31’
Марсель Рітцмаєр 41’
Маріо Ляйтгеб 68’
13’ Шон Вайссман
31’ Маріо Ляйтгеб
41’ Марсель Рітцмаєр
68’ Маріо Ляйтгеб

У 1 турі групового етапу Ліги Європи австрійський Вольфсберг сенсаційно розгромив на виїзді Борусію М з рахунком 4:0. А справжньою прикрасою став фінт 19-річного Романо Шмідта.

УЄФА визначив претендентів на найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Півзахисник прийняв м'яч і різко розвернувся, прокинувши його поміж ніг супернику. Після цього він навісив до штрафного, а його партнер відзначився забитим голом.

Офіційний Twitter Ліги Європи визнав цей момент фінтом дня.

blog_ava
"Мої гравці – мертві": Ребров наїхав на керівництво чемпіонату Угорщини після матчу з Еспаньйолом
10:17
6940
Теги
Ліга Європи Відеоновини Вольфсберг Вольфсберг Борусія Менхенгладбах - Вольфсберг Романо Шмідт Романо Шмідт Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо та Шахтар готові позмагатися за Луческу, – ЗМІ
    Україна — 12:207203 Динамо та Шахтар готові позмагатися за Луческу, – ЗМІ
5
год
:
27
хв
СК Дніпро-1
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук