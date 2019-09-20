УЄФА визначив претендентів на найкращого гравця тижня в Лізі Європи

УЄФА опублікував імена 4 претендентів на звання найкращого гравця 1 туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що Букайо Сака, Клаудіу Кешеру, Ніколо Дзаньйоло та Кевін Бюа претендують на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

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Кешеру та Бюа стали головними героями в епічних погромах росіян. Румун відзначився хет-триком у ворота ЦСКА (5:1), швейцарець зробив дубль у матчі з Краснодаром (5:0). 18-річний вінгер Арсенала Букайо Сака забив гол і віддав 2 асисти в матчі з Айнтрахтом (3:0), а Ніколо Дзаньйоло зробив те саме у поєдинку проти Істанбула Башакшехір (4:0).

Обрати свого фаворита можна за посиланням.

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