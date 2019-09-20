Хавбек Вольфсберга Шмидт эффектно обыграл соперника и отдал ассист – финт дня в Лиге Европы

Полузащитник Вольфсберга Романо Шмидт невероятным финтом обыграл футболиста Боруссии М, после чего отдал ассист.

В 1 туре группового этапа Лиги Европы австрийский Вольфсберг сенсационно разгромил на выезде Боруссию М со счетом 4:0. А настоящим украшением стал финт 19-летнего Романо Шмидта.

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Полузащитник принял мяч и резко развернулся, пробросив его между ног сопернику. После этого он навесил в штрафную, а его партнер отметился забитым голом.

Официальный Twitter Лиги Европы признал этот момент финтом дня.