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Хавбек Вольфсберга Шмидт эффектно обыграл соперника и отдал ассист – финт дня в Лиге Европы

11:46 39 Читати українською
Хавбек Вольфсберга Шмидт эффектно обыграл соперника и отдал ассист – финт дня в Лиге Европы
Романо Шмидт / соцсети

Полузащитник Вольфсберга Романо Шмидт невероятным финтом обыграл футболиста Боруссии М, после чего отдал ассист.

 
Шон Вайссман 13’
Марио Ляйтгеб 31’
Марсель Ріцмаєр 41’
Марио Ляйтгеб 68’
13’ Шон Вайссман
31’ Марио Ляйтгеб
41’ Марсель Ріцмаєр
68’ Марио Ляйтгеб

В 1 туре группового этапа Лиги Европы австрийский Вольфсберг сенсационно разгромил на выезде Боруссию М со счетом 4:0. А настоящим украшением стал финт 19-летнего Романо Шмидта.

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Полузащитник принял мяч и резко развернулся, пробросив его между ног сопернику. После этого он навесил в штрафную, а его партнер отметился забитым голом.

Официальный Twitter Лиги Европы признал этот момент финтом дня.

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