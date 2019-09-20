Хавбек Вольфсберга Шмидт эффектно обыграл соперника и отдал ассист – финт дня в Лиге Европы

Лига Европы — 08:28 502
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Динамо – Мальме: определился лучший игрок поединка Лиги Европы по версии InStat
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Динамо – Мальме: послематчевая пресс-конференция Алексея МихайличенкоЛига Европы — 19 сент 845
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Тайсон планирует покинуть Шахтер зимой, – CalciomercatoУкраина — 19 сент 854
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Динамо З – Аталанта: Маліновський за тайм встиг стати найкращим – шоковий дебют українця в ЛЧ вразив італійські ЗМІЛига чемпионов — 19 сент 1582