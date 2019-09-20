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Ліга Європи: Григорчук ледь не зупинив МЮ, Рома розбила Башакшехір, Борусія М зганьбилася проти Вольфсберга

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Ліга Європи: Григорчук ледь не зупинив МЮ, Рома розбила Башакшехір, Борусія М зганьбилася проти Вольфсберга
Мейсон Грінвуд / Твіттер Ліги Європи

Відбулися стартового туру Ліги Європи 2019/20 у групах J,K,L.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап

Група J

Борусія М – Вольфсберг – 0:4

Голи: Вайсман, 13, Ляйтгеб, 31, 68, Рітцмаєр, 41

Рома – Башакшехір – 4:0

Голи: Жуніор, 42 (аг), Джеко, 58, Дзаньйоло, 71, Клюйверт, 90+3

Група K

Вулверхемптон – Брага – 0:1

Гол: Орта, 71

Слован Б – Бешикташ – 4:2

Голи: Спорар, 14, 58, Любічіч, 90+3, Моха, 90+4 – Льяїч, 29 (пен.), Божиков, 45+1 (аг)

Група L

Манчестер Юнайтед – Астана – 1:0

Гол: Грінвуд, 73

Партизан – АЗ Алкмаар – 2:2

Голи: Натхо, 42 (пен.), 61 – Стенгс, 13, Боаду, 67

Вилучення: Свенссон, 27 (АЗ)

Матчі групи J закінчилися однаковими розгромами однієї з команд, і якщо домашній успіх "вовків" Паулу Фонсеки можна було передбачити, то провал менхенгладбахської Борусії у грі проти скромного Вольфсберга явно став шоком для німецьких фанатів. Австрійці вже у першому таймі відвантажили три голи у ворота "жеребців", а у другому підопічні Марко Розе отримали контрольний у голову – 0:4.

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Вулверхемптон продовжує страждати від напруженого графіка – після розгрому від Челсі в АПЛ "вовки" програли і Бразі. Єдиний гол в активі Рікарду Орти, який скористався провалом в обороні англійської команди. Братиславський Слован і Бешикташ влаштували справжні американські гірки, в яких успішнішим виявився представник чемпіонату Словаччини. Один з м'ячів господарів забив екс-гравець донецького Олімпіка – Моха.

Роман Григорчук зі своєю Астаною майже забрав очки у грізного Манчестер Юнайтед, який грав вдома. Команда українського фахівця довго втримувала свої ворота "сухими", однак у напіврезервному складі "червоних дияволів" таки знайшовся свій герой – 17-річний Мейсон Грінвуд накрутив кількох суперників і "прошив" голкіпера казахів Ненада Еріча – скромна перемога манкуніанців 1:0. У паралельній зустрічі групи L глядачі побачили значно більше голів – Партизан та АЗ розписали видовищну нічию 2:2. Нідерландцям довелося провести більшість часу у меншості після червоної картки Йонаса Свенссона за фол останньої надії.

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