Півзахисник Вереса Михаїл Гечев приєднався до Сфинтул Георге, повідомляє прес-служба молдавського клубу.

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24-річний футболіста виступатиме за сурученську команду на правах оренди до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Гечев раніше двічі захищав кольори Сфинтул Георге – у 2017-2018 і 2020-2022 роках. За ці періоди футболіст зіграв 58 матчів, в яких забив 9 голів і віддав 9 результативних передач.

За Верес Михаїл у поточному сезоні провів 16 матчів у всіх турнірах, результативними діями не вдзначався. Його контракт з українцями чиннний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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