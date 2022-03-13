Полузащитник Вереса Михаил Гечев присоединился к Сфинтулу Георге, сообщает пресс-служба молдовского клуба.

Хобленко и Щедрый продолжат карьеру в эстонской Левадии

24-летний футболист будет выступать за сурученскую команду на правах аренды до 30 июня 2022 года.

Напомним, Гечев ранее дважды защищал цвета Сфинтул Георге – в 2017-2018 и 2020-2022 годах. За эти периоды футболист сыграл 58 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

За Верес Михаил в текущем сезоне провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт с украинцами будет действовать до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Россия напала на Украину: Нидерланды против россиян, Абрамович теряет новых спонсоров, украинцы в Ювентусе (LIVE)