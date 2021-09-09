Гарячий поєдинок відбору ЧС Польща – Англія мав своє продовження за межами поля.

У перерві матчу двоє представників тренерського штабу "Трьох левів" підійшли до делегата ФІФА Жоао Мораїша. Британці звинуватили гравців збірної Польщі у расистських образах, повідомив журналіст Себастьян Сташевскі.

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Мораїш вирішив негайно розібратися у ситуації, через що відпочинок дещо затягнувся. Втім, жодні звинувачення не отримали підтвердження, і команди вийшли на другий тайм. Збірна Англії відкрила рахунок, але господарі відігралися на останніх хвилинах зустрічі.

Додамо, що англійська Футбольна асоціація не заспокоїлася та надіслала ще одну скаргу після завершення поєдинку. Імовірно, ФІФА проведе додаткове розслідування, і скандал отримає продовження.

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