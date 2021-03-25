Черговий гравець з українським корінням обрав не нашу збірну для виступів на міжнародному рівні.

У матчі молодіжного Євро між Німеччиною та Угорщиною взяв участь півзахисник українського походження Матео Клімовіч, який на клубному рівні виступає за Штутгарт.

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20-річний хавбек вперше одягнув футболку Бундестім U-21 та з'явився на полі на 75 хвилині. Його команда у підсумку впевнено розгромила однолітків з Угорщини (3:0). Сам Матео є сином відомого аргентинського нападника польсько-українського походження Дієго Клімовіча, який виступав за Штутгарт та Борусію Д.

Зауважимо, Клімовіч-молодший є одним із гравців основи "швабів". У поточному сезоні він взяв участь у 23 поєдинках, де відзначився одним голом та трьома асистами.

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