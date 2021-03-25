Очередной игрок с украинскими корнями выбрал не нашу сборную для выступлений на международном уровне.

В матче молодежного Евро между Германией и Венгрией принял участие полузащитник украинского происхождения Матео Климович, который на клубном уровне выступает за Штутгарт.

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20-летний хавбек впервые надел футболку Бундестим U-21 и появился на поле на 75 минуте. Его команда в итоге уверенно разгромила сверстников из Венгрии (3:0). Сам Матео является сыном известного аргентинского нападающего польско-украинского происхождения Диего Климовича, который выступал за Штутгарт и Боруссию Д.

Заметим, Климович-младший является одним из игроков основы "швабов". В текущем сезоне он принял участие в 23 поединках, где отметился одним голом и тремя ассистами.

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