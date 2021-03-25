Євро U-21. Груповий етап, 1 тур

Угорщина – Німеччина – 0:3

Голи: Нмеча, 61, Баку, 66, 73

Румунія – Нідерланди – 1:1

Голи: Чобану, 20 – Схурс, 16

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Збірна Німеччини U-21 познущалась зі своїх однолітків з Угорщини трьома голами без відповіді. Виділявся у поєдинку хавбек Вольфсбурга Рідле Баку, який відзначився дублем. Розгромна перемога дозволила німцям зайняти першу сходинку групи А.

У паралельній зустрічі гравці збірної Нідерландів оступились у двобої з Румунією. Прогнозовано, номінальні гості відкрили рахунок, але румуни швидко вирівняли сиутацію. Забитий м'яч надихнув господарів, які після перерви навіть мали непогані шанси вийти вперед. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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