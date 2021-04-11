Досвідчений колумбієць на тренуванні жорстко зіткнувся головами з власним партнером – Керемом Актюркоглу.

Реал втратив провідного гравця до кінця сезону – він пропустить Євро та ризикує більше не зіграти за Мадрид

Обох постраждалих негайно доправили до лікарні. Керем відбувся незначними пошкодженнями і повернувся додому. У Фалькао все значно серйозніше – рентген виявив переломи кісток обличчя. Сьогодні ж 35-річному колумбійцю будуть робити операцію, повідомляє офіційний сайт Галатасарая.

Додамо, що Фалькао провів 15 матчів у поточному сезоні, відзначився 8 голами та 2 асистами. Втрата лідера може стати проблемою для Галатасарая, який веде активну боротьбу з Фенербахче за зону Ліги чемпіонів.

Останній із могікан чемпіонського Ман Сіті – Агуеро завершує еру з легендарним голом і статусом другого після Мессі