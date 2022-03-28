Півзахисник львівського клубу Богдан Бойчук розповів про життя своєї родини на захопленій росіянами території.

"В Херсоні справжній дефіцит. Люди можуть отримати лише одну річ на день, наприклад буханку хліба.

Козловський зробив вогняну заяву англійському таблоїду щодо війни в Україні – футболісти допомагатимуть боронити землі

Вони дуже налякані, але принаймні припинили стріляти, і, на щастя, я все ще можу їм зателефонувати. І так, я готовий взятися за зброю", – цитує Бойчука The Sun.

Нагадаємо, українці вже 33-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

Росія напала на Україну: заява Зеленського щодо ізоляції окупантів, смерть екс-футболіста, благі наміри Миколенка (LIVE)