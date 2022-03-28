"В Херсоне настоящий дефицит. Люди могут получить только одну вещь в день, например, буханку хлеба.

Козловский сделал огненное заявление английскому СМИ насчет войны в Украине – футболисты будут помогать защищать земли

Они очень напуганы, но, по крайней мере, прекратили стрелять, и, к счастью, я все еще могу им позвонить. И да, я готов взяться за оружие", – цитирует Бойчука The Sun.

Напомним, украинцы уже 33-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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