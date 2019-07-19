Хавбек Манчестер Юнайтед зізнався, що готовий піти на злочин задля того, аби Погба не покинув команду

Півзахисник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра хоче, аби Поль Погба залишився в команді.

"Я готовий поцупити у Погба телефон, щоб він не міг ні з ким поговорити, і залишився в Манчестер Юнайтед", – цитує Андреаса Перейру Daily Mail.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про інтерес до Поля Погба з боку Ювентуса та Реала. Туринці навіть готові віддати трьох своїх гравців за французького хавбека.

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До слова, у минулому сезоні в активі Погба 47 матчів за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах, де півзахисник забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.