"Вирішуй самостійно", – легенда Манчестер Юнайтед закликав Погба не слухати Райолу

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Браян Робсон відкрито звернувся до хавбека Поля Погба.

"Гравці занадто сильно залежать від своїх агентів замість того, щоб самостійно приймати рішення.

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Добре, ти можеш порадитись, куди би ти міг перейти, але ти належиш лише собі. Ти можеш зробити той крок у кар'єрі, який захочеш.

Не думаю, що багато гравців так роблять. Вони завжди прислуховуються до власних агентів. Очевидно, що агенти хочуть переходів своїх клієнтів, адже заробляють на цьому.

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Гравці мають добре подивитись на себе у дзеркало і робити те, що хочуть від своєї футбольної кар'єри", – сказав Робсон Evening Standard.