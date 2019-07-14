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"Вирішуй самостійно", – легенда Манчестер Юнайтед закликав Погба не слухати Райолу

18:16 339 Читать на русском
"Вирішуй самостійно", – легенда Манчестер Юнайтед закликав Погба не слухати Райолу
Поль Погба / Sky Sports

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Браян Робсон відкрито звернувся до хавбека Поля Погба.

"Гравці занадто сильно залежать від своїх агентів замість того, щоб самостійно приймати рішення.

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Добре, ти можеш порадитись, куди би ти міг перейти, але ти належиш лише собі. Ти можеш зробити той крок у кар'єрі, який захочеш.

Не думаю, що багато гравців так роблять. Вони завжди прислуховуються до власних агентів. Очевидно, що агенти хочуть переходів своїх клієнтів, адже заробляють на цьому.

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Гравці мають добре подивитись на себе у дзеркало і робити те, що хочуть від своєї футбольної кар'єри", – сказав Робсон Evening Standard.

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