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Хавбек Манчестер Юнайтед признался, что готов пойти на преступление ради того, чтобы Погба не покинул команду

18:49 5 Читати українською
Хавбек Манчестер Юнайтед признался, что готов пойти на преступление ради того, чтобы Погба не покинул команду
Поль Погба / Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра хочет, чтобы Погба остался в команде.

"Я готов украсть у Погба телефон, чтобы он не мог ни с кем поговорить, и остался в Манчестер Юнайтед", – цитирует Андреаса Перейру Daily Mail.

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Напомним, ранее сообщалось об интересе к Полю Погба со стороны Ювентуса и Реала. Туринцы даже готовы отдать трех своих игроков за французского хавбека.

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К слову, в прошлом сезоне в активе Погба 47 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, где полузащитник забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

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Англия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии Поль Погба Поль Погба Андреас Перейра Андреас Перейра
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