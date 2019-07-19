Хавбек Манчестер Юнайтед признался, что готов пойти на преступление ради того, чтобы Погба не покинул команду

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра хочет, чтобы Погба остался в команде.

"Я готов украсть у Погба телефон, чтобы он не мог ни с кем поговорить, и остался в Манчестер Юнайтед", – цитирует Андреаса Перейру Daily Mail.

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Напомним, ранее сообщалось об интересе к Полю Погба со стороны Ювентуса и Реала. Туринцы даже готовы отдать трех своих игроков за французского хавбека.

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К слову, в прошлом сезоне в активе Погба 47 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, где полузащитник забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.