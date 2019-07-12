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Хавбек Динамо Оріховський перебуває на перегляді в Колосі

21:08 419 Читать на русском
Хавбек Динамо Оріховський перебуває на перегляді в Колосі
Павло Оріховський / фото Футбол 24

Новачок УПЛ Колос продовжує підсилюватись перед дебютним сезоном у Прем'єр-лізі.

Команда з Ковалівки переглядає 23-річного хавбека Динамо Павла Оріховського, який у минулому сезоні виступав на правах оренди за Арсенал-Київ, повідомляє Dynamomania.

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До слова, у сезоні 2018/19 атакувальний захисник зіграв за Арсенал-Київ 24 поєдинки в усіх турнірах, де забив три голи та віддав три результативні передачі.

Колос поповнився трьома гравцями

Зауважимо, що Колос посів друге місце у минулорічному розіграші Першої ліги та вийшов в УПЛ, перегравши у стикових матчах Чорноморець. Раніше клуб з київської області вже орендував у Динамо Євгенія Смирного.

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Динамо Динамо Павло Оріховський Павло Оріховський Колос Колос Трансфери Динамо Київ
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