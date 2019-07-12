Найкращий бомбардир молодіжної команди Динамо перейде у Десну

Гравець Динамо Юрій Шпирка найближчим часом стане футболістом Десни.

21-річний гравець молодіжної команди киян Юрій Шпирка вже вирушив до розташування Десни, повідомляє Dynamomania. Про умови переходу не зазначається.

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До слова, Шпирка перейшов у Динамо лише влітку минулого року з ФК Львів, гравець у дебютному в складі киян сезоні став найкращим бомбардиром молодіжної команди Динамо, забивши 11 голів у 25 матчах.

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