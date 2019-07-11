Колос поповнився трьома гравцями

Овертайм — 14:00 1062
-
"Чоловіки хапаються за яйця, а я лише пила чай". Як стати найсексуальнішою футболісткою світу
-
Мессі, Роналду і Неймар потрапили до топ-10 найприбутковіших зірок за версією Forbes – їх випередила поп-співачкаСвіт — 12:08 808
-
Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом БундеслігиНімеччина — 08:00 4290
-
КАН-2019 Нігерія – ПАР: прохід "суперорлів" у півфінал на класі, слабкість "бафана-бафана" та неймовірний НдідіСвіт — 02:00 675
-
Зубков забив дебютний гол за Ференцварош у матчі Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 10 лип 2539