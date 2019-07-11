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Колос поповнився трьома гравцями

14:13 236 Читать на русском
Колос поповнився трьома гравцями
Євгеній Смирний/ Динамо

Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів про кадрові зміни у команді.

"Скільки нових футболістів з'явилося цього літа в нашій команді? Поки троє. Єгора Демченко і Євгена Смирного ми взяли в оренду, а Вадим Парамонов – підписав контракт", – цитує Костишина Sport-express.ua.

Костишин: Гравці Колоса ще не усвідомили, що вони в Прем'єр-лізі

До слова, Євген Демченко виступав за краматорський Авангард, а Євген Смирний належить київському Динамо. Натомість Вадим Парамонов нещодавно покинув ФК Львів.

Колос орендував Смирного

Нагадаємо, Колос з Ковалівки посів друге місце у Першій лізі чемпіонату України та у поєдинках за право виступати в УПЛ переміг Чорноморець.

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Теги
Трансфери Євгеній Смирний Євгеній Смирний Єгор Демченко Єгор Демченко Колос Колос Вадим Парамонов Вадим Парамонов Руслан Костишин Руслан Костишин Трансфери чемпіонату України
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