Колос поповнився трьома гравцями

Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів про кадрові зміни у команді.

"Скільки нових футболістів з'явилося цього літа в нашій команді? Поки троє. Єгора Демченко і Євгена Смирного ми взяли в оренду, а Вадим Парамонов – підписав контракт", – цитує Костишина Sport-express.ua.

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До слова, Євген Демченко виступав за краматорський Авангард, а Євген Смирний належить київському Динамо. Натомість Вадим Парамонов нещодавно покинув ФК Львів.

Колос орендував Смирного

Нагадаємо, Колос з Ковалівки посів друге місце у Першій лізі чемпіонату України та у поєдинках за право виступати в УПЛ переміг Чорноморець.