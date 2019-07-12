toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Хавбек Динамо Ореховский находится на просмотре в Колосе

21:08 19 Читати українською
Хавбек Динамо Ореховский находится на просмотре в Колосе
Павел Ореховский / фото Футбол 24

Новичок УПЛ Колос продолжает усиливаться перед дебютным сезоном в Премьер-лиге.

Команда из Коваливки просматривает 23-летнего хавбека Динамо Павла Ореховского, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за Арсенал-Киев, сообщает Dynamomania.

Лучший бомбардир молодежной команды Динамо перейдет в Десну

К слову, в сезоне 2018/19 атакующий защитник сыграл за Арсенал-Киев 24 поединка во всех турнирах, где забил три гола и отдал три результативные передачи.

Колос пополнился тремя игроками

Заметим, что Колос занял второе место в прошлогоднем розыгрыше Первой лиги и вышел в УПЛ, переиграв в стыковых матчах Черноморец. Ранее клуб из киевской области уже арендовал у Динамо Евгения Смирного.

blog_ava
Лига Европы, квалификация: Эсеола дублем принес победу Кайрату, гол Сергийчука, официальный дебют Петряка
00:01
1035
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Павел Ореховский Павел Ореховский Колос Колос Трансферы Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гризманн официально перешел в Барселону
    Іспанія — 16:22967 Гризманн официально перешел в Барселону
3
дн
:
20
час
:
25
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук