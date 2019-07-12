Хавбек Динамо Ореховский находится на просмотре в Колосе

Новичок УПЛ Колос продолжает усиливаться перед дебютным сезоном в Премьер-лиге.

Команда из Коваливки просматривает 23-летнего хавбека Динамо Павла Ореховского, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за Арсенал-Киев, сообщает Dynamomania.

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К слову, в сезоне 2018/19 атакующий защитник сыграл за Арсенал-Киев 24 поединка во всех турнирах, где забил три гола и отдал три результативные передачи.

Колос пополнился тремя игроками

Заметим, что Колос занял второе место в прошлогоднем розыгрыше Первой лиги и вышел в УПЛ, переиграв в стыковых матчах Черноморец. Ранее клуб из киевской области уже арендовал у Динамо Евгения Смирного.