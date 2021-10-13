Півзахисник збірної Боснії і Герцеговини Амір Хаджіахметовіч задоволений виступом своєї команди у Львові у 8-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти національної команди України.

"Матч вийшов непростим, потрібно радіти здобутому очку.

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Були під час матчу й гірші відрізки, але загалом ми виглядали добре. Ми завершимо цикл у наступному місяці та продовжимо шлях на чемпіонат світу", – запевнив хавбек у коментарі офіційній Facebook-сторінці Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. На гол Ярмоленка в першому таймі балканці відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча під завісу поєдинку. Тепер доля путівки на ЧС-2022 для "синьо-жовтих" залежить від результатів збірних Фінляндії та Боснії.

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