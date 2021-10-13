Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Амир Хаджиахметович доволен выступлением своей команды во Львове в 8-м туре квалификации к чемпионату мира-2022 против национальной команды Украины.

"Матч получился непростым, нужно радоваться завоеванному очку.

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Были во время матча и худшие отрезки, но в целом мы выглядели хорошо. Мы завершим цикл в следующем месяце и продолжим путь на чемпионат мира", – заверил хавбек в комментарии официальной Facebook-странице Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. На гол Ярмоленко в первом тайме балканцы ответили забитым мячом Ахмедходжича под занавес поединка. Теперь судьба путевки на ЧМ-2022 для "сине-желтых" зависит от результатов сборных Финляндии и Боснии.

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