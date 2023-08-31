Журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від повторної зустрічі української та турецької команд у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги конференцій.

"Я невиправний оптиміст, хоча розумію, що виїзд до Стамбула буде надзвичайно складним для Динамо. Все ж таки те, як кияни зіграли другий тайм проти Бешикташа в Бухаресті, вселяє надію у позитивний результат для нас.

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Якщо Динамо увімкнеться з перших хвилин проти турків вже на їхньому полі, то будуть відмінні шанси відзначитись першими, вирівняти загальний рахунок. Загалом передбачаю обопільно гостру гру у виконанні обох команд. Тут може статися будь-що, якщо навіть пригадати минулорічний успіх киян проти Фенербахче. Пророкую прохід Динамо до наступного раунду", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, минулого сезону Динамо вибило Фенербахче з Ліги чемпіонів (у 2-му турі кваліфікації) – вдома кияни розписали безгольову нічию, а на виїзді здолали суперника з рахунком 2:1.

До слова, поєдинок між Бешикташем і Динамо відбудеться вже сьогодні, 31 серпня, у Стамбулі. Початок зустрічі о 20:00. Перший матч завершився поразкою киян з рахунком 2:3.

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