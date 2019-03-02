Хавбек Барселони Сампер може приєднатися до Іньєсти в Японії

Півзахисник Барселони Серхіо Сампер може стати гравцем японського Віссел Кобе.

Хіросі Мікітані, засновник і керівник компанії Rakuten – спонсора Віссел Кобе та Барселони, обговорив з керівництвом каталонців можливий трансфер Сампера, повідомляє Mundo Deportivo.

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Серхі є вихованцем "синьо-гранатових", проте в першій команді "блаугранас" так і не заграв і вирушав в оренду в Гранаду і Лас-Пальмас.

Сам футболіст позитивно оцінює потенційний перехід, провівши в нинішньому сезоні тільки 33 хвилини в кубковому матчі проти Культураль Леонес (1:0).

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Крім Іньєсти, за Віссел Кобе інший екс-футболіст Барселони Давид Вілья.