toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хавбек Барселоны Сампер может присоединиться к Иньесте в Японии

16:07 10 Читати українською
Хавбек Барселоны Сампер может присоединиться к Иньесте в Японии
Серхио Сампер / фото из соцсетей

Полузащитник Барселоны Серхио Сампер может стать игроком японского Виссел Кобе.

Хироси Микитани, основатель и руководитель компании Rakuten – спонсора Виссел Кобе и Барселоны, обсудил с руководством каталонцев возможный трансфер Сампера, сообщает Mundo Deportivo.

Вилья забил дебютный гол в Японии – не обошлось без курьеза, который принес победу команде испанца

Серхи является воспитанником "сине-гранатовых", однако в первой команде "блаугранас" так и не заиграл и отправлялся в аренду в Гранаду и Лас-Пальмас.

Сам футболист положительно оценивает потенциальный переход, проведя в нынешнем сезоне только 33 минуты в кубковом матче против Культураль Леонес (1:0).

Реал – Барселона: клаусула ориентировочного стартового состава каталонцев превышает 4,5 миллиарда евро

Кроме Иньесты, за Виссел Кобе другой экс-футболист Барселоны Давид Вилья.

Теги
Мир Серхи Сампер Серхи Сампер Барселона Барселона Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Виссел Кобе Виссел Кобе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
22
мин
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук