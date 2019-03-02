Хавбек Барселоны Сампер может присоединиться к Иньесте в Японии

Полузащитник Барселоны Серхио Сампер может стать игроком японского Виссел Кобе.

Хироси Микитани, основатель и руководитель компании Rakuten – спонсора Виссел Кобе и Барселоны, обсудил с руководством каталонцев возможный трансфер Сампера, сообщает Mundo Deportivo.

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Серхи является воспитанником "сине-гранатовых", однако в первой команде "блаугранас" так и не заиграл и отправлялся в аренду в Гранаду и Лас-Пальмас.

Сам футболист положительно оценивает потенциальный переход, проведя в нынешнем сезоне только 33 минуты в кубковом матче против Культураль Леонес (1:0).

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Кроме Иньесты, за Виссел Кобе другой экс-футболист Барселоны Давид Вилья.