Реал – Барселона: клаусула орієнтовного стартового складу каталонців перевищує 4,5 мільярда євро

Керівництво Барселони прописує у контрактах своїх зірок космічні суми відступних.

ПСЖ влітку 2017 року здійснив трансфер Неймара, заплативши за бразильця 222 млн євро. Барселона тепер намагається уникнути таких помилок. Кожне продовження контракту гравця "синьо-гранатових" супроводжується встановленням величезної клаусули, повідомляє Marca.

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Першим був Лео Мессі, сума викупу якого складає неймовірні 700 мільйонів євро. Після аргентинця клаусула низки гравців складає півмільярда євро: Серхіо Бускетс, Жерар Піке, Самуель Умтіті, Серхі Роберто та Жорді Альба. Таким чином завтра проти Реала може вийти склад, потенційна вартість якого перевищує 4.5 мільярда євро.

Найменша сума викупу серед основних 11-и гравців у хорвата Івана Ракітіча, який досі не зміг домовитись з каталонцями про продовження контракту.

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Матч Реал – Барселона відбудеться в суботу, 2 березня. Стартовий свисток на стадіоні Сантьяго Бернабеу пролунає о 21:45.