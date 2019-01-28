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Хавбек АЗ забив гол прямим ударом з кутового – курйоз дня

08:00 275 Читать на русском
Хавбек АЗ забив гол прямим ударом з кутового – курйоз дня
Гол з кутового в чемпіонаті Нідерландів

Хавбек АЗ Алкмаар Усама Ідрісі відзначився курйозним голом прямим ударом з кутового.

Півзахисник АЗ Алкмаар Усама Ідрісі став автором шикарного і в той же час курйозного взяття воріт у матчі 19 туру чемпіонату Нідерландів проти Херенвена.

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На 78-й хвилин гості отримали право на кутовий. Поки захисники та голкіпер господарів чекали на подачу, Ідрісі раптово вирішив пробити по воротах. Вийшло вдало – м'яч влетів у сітку, а воротар Херенвена явно не очікував такого розвитку подій.

Поєдинок завершився перемогою АЗ з рахунком 2:0.

Теги
Відеоновини АЗ АЗ Нідерланди футбольні курйози Красиві голи Усама Ідрісі Усама Ідрісі
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