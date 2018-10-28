Хавбек Арсенала Єрмаченко: Головне, щоб ми не відійшли від тренерського плану на матч проти Шахтаря

Півзахисник київського Арсенала Олександр Єрмаченко поділився очікуваннями від матчу чемпіонату України про Шахтаря.

"Під час передсезонної підготовки у мене було якесь непорозуміння з головним тренером Раванеллі. Зараз я повернувся в команду і мені є, що доводити. Окреме дякую В'ячеславу Грозному, який проявив ініціативу в моє повернення в Арсенал.

Я вважаю, що ми заслужено вийшли з Першої ліги в УПЛ з першого місця і у хлопців є велике бажання в ній закріпитися і боротися за місце в першій шістці.

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Матч проти Шахтаря? У суперника є кадрові втрати. Це може зіграти в нашу користь, тому що є вже награні зв'язки і без них "гірникам" буде важче. Але у "Шахтаря" не 11 кваліфікованих футболістів, а всі 30 і тому на відсутність групи провідних гравців особливо розраховувати не варто.

Грати з командою Фонсеки дуже складно, тому що його гравці весь час на м'ячі. Без м'яча вкрай важко грати, особливо психологічно, тому що ти починаєш відходити від головного плану на гру. Якщо ми створимо щільність на своїй половині поля, то попереду у нас обов'язково будуть моменти на контратаках. Головне цими можливостями скористатися.

У Шахтаря особлива манера гри. Крайні захисники високо піднімаються, крайні півзахисники зміщуються всередину і в цілому вся команда дуже креативна. Для нас основним буде не відходити від тренерського плану на гру, і я думаю, що у нас багато що може вийти", – цитує Єрмаченка прес-служба киян.

Матч 13-го туру УПЛ між Арсенал-Київ та Шахтарем відбудеться сьогодні, початок зустрічі о 17 годині.

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