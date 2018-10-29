Хавбек Арсенала Ермаченко: Главное, чтобы мы не отошли от тренерского плана на матч против Шахтера

Полузащитник киевского Арсенала Александр Ермаченко поделился ожиданиями от матча чемпионата Украины о Шахтера.

"Во время предсезонной подготовки у меня было какое-то недоразумение с главным тренером Раванелли. Сейчас я вернулся в команду и мне есть, что доказывать. Отдельное спасибо Вячеславу Грозному, который проявил инициативу в мое возвращение в Арсенал.

Я считаю, что мы заслуженно вышли из Первой лиги в УПЛ с первого места и у ребят есть большое желание в ней закрепиться и бороться за место в первой шестерке.

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Матч против Шахтера? У соперника есть кадровые потери. Это может сыграть в нашу пользу, потому что есть уже наигранные связи и без них "горнякам" будет труднее. Но у Шахтера не 11 квалифицированных футболистов, а все 30 и поэтому на отсутствие группы ведущих игроков особо рассчитывать не стоит.

Играть с командой Фонсеки очень сложно, потому что его игроки все время на мяче. Без мяча очень тяжело играть, особенно психологически, потому что ты начинаешь отходить от главного плана на игру. Если мы создадим плотность на своей половине поля, то впереди у нас обязательно будут моменты на контратаках. Главное этими возможностями воспользоваться.

У Шахтера особая манера игры. Крайние защитники высоко поднимаются, крайние полузащитники смещаются внутрь и в целом вся команда очень креативная. Для нас основным будет не отходить от тренерского плана на игру, и я думаю, что у нас многое может выйти", – цитирует Ермаченко пресс-служба киевлян.

Матч 13-го тура УПЛ между Арсенал-Киев и Шахтером состоится сегодня, начало встречи в 17 часов.

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