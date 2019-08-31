toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ВОРСКЛА - ОЛЕКСАНДРІЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ТРАНСФЕРИ

Хавбек Арсенала Елнені перейшов у Бешикташ

15:18 30 Читать на русском
Хавбек Арсенала Елнені перейшов у Бешикташ
Мохамед Елнені / Башикташ

Півзахисник Арсенала Мохамед Елнені сезон 2019/20 проведе у Бешикташі.

Турецький Бешикташ домовився про оренду хавбека Арсенала Мохамеда Елнені. Угода розрахована на 1 рік, а у "орлів" буде право викупу гравця, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Бешикташ оголосив про трансфер Н'Куду – поганий сигнал для Коноплянки

До слова, єгиптянин виступає за англійський клуб з початку 2016 року, куди перейшов з Базеля. До цього опорник виступав у себе на батьківщині.

Монреаль перейшов у Реал Сосьєдад – "каноніри" зворушливо попрощались з іспанцем

Минулого сезону Елнені провів за "канонірів" 17 поєдинків в усіх турнірах, у яких голів не забивав, проте відзначився 1 результативною передачею.

blog_ava
Ракітіч та Тодібо погодились перейти у ПСЖ в обмін на Неймара – Тухель вмовляє Дембеле
12:57
1342
Теги
Туреччина Трансфери Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії Мохамед Елнені Мохамед Елнені Арсенал Арсенал Бешикташ Бешикташ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліга Європи 2019/20: календар матчів Динамо
    Ліга Європи — 30 серп3524 Ліга Європи 2019/20: календар матчів Динамо
1
год
:
4
хв
Баварія
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук