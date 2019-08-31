Хавбек Арсенала Елнені перейшов у Бешикташ

Півзахисник Арсенала Мохамед Елнені сезон 2019/20 проведе у Бешикташі.

Турецький Бешикташ домовився про оренду хавбека Арсенала Мохамеда Елнені. Угода розрахована на 1 рік, а у "орлів" буде право викупу гравця, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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До слова, єгиптянин виступає за англійський клуб з початку 2016 року, куди перейшов з Базеля. До цього опорник виступав у себе на батьківщині.

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Минулого сезону Елнені провів за "канонірів" 17 поєдинків в усіх турнірах, у яких голів не забивав, проте відзначився 1 результативною передачею.