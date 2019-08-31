Хавбек Арсенала Элнени перешел в Бешикташ

Полузащитник Арсенала Мохамед Элнени сезон 2019/20 проведет в Бешикташе.

Турецкий Бешикташ договорился об аренде хавбека Арсенала Мохамеда Элнени. Соглашение рассчитано на 1 год, а у "орлов" будет право выкупа игрока, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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К слову, египтянин выступает за английский клуб с начала 2016 года, куда перешел из Базеля. До этого опорник выступал у себя на родине.

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В прошлом сезоне Элнени провел за "канониров" 17 матчей во всех турнирах, в которых голов не забивал, но отличился 1 результативной передачей.