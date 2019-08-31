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Монреаль перейшов у Реал Сосьєдад – "каноніри" зворушливо попрощались з іспанцем

12:30 381 Читать на русском
Монреаль перейшов у Реал Сосьєдад – "каноніри" зворушливо попрощались з іспанцем
Начо Монреаль

Іспанський захисник Начо Монреаль продовжить кар'єру в Реал Сосьєдаді.

Реал Сосьєдад домовився з Арсеналом про трансфер іспанського захисника Начо Монреаля, повідомляє офіційний сайт клубу з Сан-Себастьяна. Контракт з гравцем укладено до літа 2021 року.

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Арсенал вже попрощався з Монреалом: "За шість з половиною років служби, за 250 ігор, за 10 голів, за 20 асистів, за три Кубки англійської ліги, за ці камбеки на Олд Траффорді та на Уемблі, за твою непохитну послідовність ми просто хочемо сказати... Дякуємо, Начо Монреаль".

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До слова, минулого сезону Монреаль провів за "канонірів" 36 ігор в усіх турнірах, де забив гол та віддав 7 результативних передач. У поточному розіграші АПЛ іспанець зіграв усі 3 матчі.

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