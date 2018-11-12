Хацкевич: ЗМІ нагнітають, мовляв Хацкевича треба прибирати

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про кредит довіри з боку президента "біло-синіх".

"Тиск на мене як тренера Динамо буде завжди. Головне те, про що ми говоримо з президентом, як ми спілкуємося, і його підтримка. Звичайно, вона потрібна будь-якому тренеру.

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А ЗМІ та окремі журналісти так, нагнітають, мовляв Хацкевича треба прибирати. Будь-який тренер під таким тиском знаходиться. Проте для мене слова які він говорить (Суркіс – прим. "Футбол 24"), і говорить публічно, дуже багато вартують", – сказав Хацкевич в програмі "Профутбол".

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