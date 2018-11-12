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Хацкевич: СМИ нагнетают, мол, меня надо убирать

13:32 7 Читати українською
Хацкевич: СМИ нагнетают, мол, меня надо убирать
Александр Хацкевич / фото: Футбол 24

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о кредите доверия президента "бело-синих".

"Давление на меня как тренера Динамо будет всегда. Главное то, о чем мы говорим с президентом, как мы общаемся, и его поддержка. Конечно, она нужна любому тренеру.

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А СМИ и отдельные журналисты так, нагнетают, мол, Хацкевича надо убирать. Любой тренер под таким давлением находится. Однако для меня слова которые он говорит (Суркис – прим. "Футбол 24"), и говорит публично, очень много стоят", – сказал Хацкевич в программе "Профутбол".

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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