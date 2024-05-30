Форвард польського Шльонска Ерік Еспозіто може опинитися в УПЛ, повідомляє Sportarena.

Жирона розставила пріоритети у трансфері Довбика – Атлетіко визначився з максимальною сумою і не готовий платити більше

За інформацією джерела, у послугах 27-річного іспанця зацікавлений один із клубів, який виступатиме у єврокубках. Нагадаємо, Україну на міжнародній арені у сезоні 2024/25 представлять Шахтар, Динамо, Кривбас, СК Дніпро-1 та Полісся.

Нагадаємо, Еспозіто раніше виступав за Лас-Пальмас та Кордову. З липня 2019-го захищав кольори Шльонска. У сезоні, що минув, у 34 матчах за вроцлавців забив 19 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з поляками спливає 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

До слова, на початку повномасштабної війни Еспозіто був одним з тих, хто приєднався до підтримки України.

Екс-зірка Карпат не реалізував пенальті у матчі за чемпіонство в Іспанії, а потім відзначився фірмовим шедевром