"Людям потрібна тільки сенсація, начебто прийде чарівник, і все зміниться", – Суркіс публічно підтримав Хацкевича

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про кредит довіри до головного тренера киян Олександра Хацкевича і пошук нового форварда для "біло-синіх".

"Я весь час підтримував Хацкевича. І після перемог, і після поразок. Він про це знає як ніхто інший. Коли були такі гравці, як Мбокані і Мораєс, не вдалося створити команду. А зараз він будує її з молодих хлопців, яку за один день не зробиш. Я багато років у футболі і розумію, що йому довіряють хлопці – це найголовніше. Навіть після поразок дуже хороший мікроклімат,усі один одного підтримують.

Мені як президенту клубу це видніше, а людям потрібна тільки сенсація: хочуть зняти Хацкевича, начебто прийде якийсь чарівник, і все зміниться. Хацкевич працює і буде продовжувати працювати. Я публічно його підтримав, щоб прибрати всі дозвільні розмови, які ведуться навколо нього.

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Зробимо все, щоб купити ще одного нападника. Може навіть не одного. Але потрібно знайти такого нападника, який не просто комусь складе конкуренцію, а буде виходити і забивати. Бесєдін начебто у нас є, він почав прогресувати, але мало забивав, хоча на початку сезону багато працював на команду. Отримав травму, і у нас залишилися лише молоді гравці, яким теж потрібно адаптуватися на позиції нападника. Я вірю у Супрягу, Русина, але потрібен гравець, який буде завершувати.

Вербіч молодець, що грає на цій позиції, але все-таки це не його місце. Змінити ми нічого не можемо. При хорошій, якісній грі у Харкові ми поступилися. У Києві грали гірше, але виграли – у футболі всяке буває. Якщо ми не зможемо виграти золоті медалі цього року, то зможемо зробити заділ на наступний сезон і не допускати такого відриву майбутньому. Ми втратили очки там, де не повинні були втрачати. Це, насамперед, два матчі: з Карпатами і Львовом у Києві. Якби ми їх обіграли, відрив Шахтаря склав би два очка. Не кажу вже про те, що із Зорею зіграли 1:1, із Чорноморцем пропустили на останніх секундах. Але у Києві ми зобов’язані обігрувати такі команди", – сказав Суркіс для програми "Профутбол".

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