Олег Лужний зізнався, чому "біло-синім" за час його роботи асистентом Олександра Хацкевича не вдалось обійти Шахтар у чемпіонських перегонах.

"В Динамо мене запрошували під цікавий проєкт і Хацкевич запевняв, що ми будуємо супер-команду. Втім згодом стало зрозуміло, що обіцянки Олександра не відповідають дійсності.

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Він покликав у команду гравців, які і близько не відповідали рівню клубу і поставленим завданням. Можливості якісно підсилитись та здобути хороші результати у Динамо тоді були.

Я знаю, що є такий "футбольний фахівець" Шаблій, який відіграв велику роль у цих трансферах. Я питав у Хацкевича, навіщо він бере у команду цих футболістів, але він не міг мені цього пояснити. Я люблю професіоналізм і чесність – сам такий і вимагаю від людей такого ж ставлення. На жаль, цього там я не побачив", – цитує Лужного Sportarena.

Нагадаємо, фахівець працював у тренерському штабі Олександра Хацкевича з 2017 по 2019 роки – "біло-сині" тоді не змогли нав'язати конкуренцію Шахтарю, обмежившись срібними медалями чемпіонату.

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