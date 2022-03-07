"Скільки вже минуло від початку бомбардувань? Як і раніше, відмовляєшся вірити в те, що відбувається. Хочеться думати, що все вирішиться за столом переговорів, а не через ракети та загибель мирних жителів. Звикнути до війни неможливо – ти до неї просто не готовий. Говорять, що людина до всього звикає, так. Але не в цьому випадку.

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Я бачу, як люблять тут свою країну. І мені іноді навіть соромно за білорусів. У нашому гімні є слова: "Ми, білоруси – мирні люди". І цим багато що сказано. А в українському гімні звучить фраза: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Ось хлопці й пішли боронити свою Батьківщину. І це робитимуть, поки не помруть.

Українську волю та дух не зламати — це має знати кожен окупант. Країна з 2014 року перебуває у стані війни та навчилася давати відсіч. Народ став згуртованішим. Невизначеність — найстрашніше. Будь-яка війна рано чи пізно закінчується, але що після неї лишиться? Скільки людей загине? Що потім напишуть у підручниках історії? Важко уявити.

Очевидно, що росіяни та українці на десятки років утратять нормальні людські стосунки. Але головне, що Україна була і буде незалежною", – поділився Хацкевич у коментарі Terrikon.

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