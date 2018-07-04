Динамо мінімально переграло Карабах у спарингу

Тренування Динамо перед матчем з Карабахом / ФК Динамо Київ

Київське Динамо розпочало австрійський збір з перемоги над чемпіоном Азербайджану Карабахом.

У першому спарингу на зборах в Австрії київське Динамо зустрічалось з учасником групового етапу ЛЧ 2017/2018 Карабахом.

Вже на початку зустрічі "біло-сині" перехопили ініціативу і на 14-й хвилині вдалось розіграти комбінацію, яку завершив Віктор Циганков, забивши у порожні ворота після передачі Віталія Буяльського.

Наступний контрольний матч кияни зіграють проти китайського Тяньцзінь Цюаньцзянь.

Товариські матчі

Карабах – Динамо – 0:1

Гол: Циганков, 14