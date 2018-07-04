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Динамо мінімально переграло Карабах у спарингу

20:55 1049 Читать на русском
Динамо мінімально переграло Карабах у спарингу
Тренування Динамо перед матчем з Карабахом / ФК Динамо Київ

Київське Динамо розпочало австрійський збір з перемоги над чемпіоном Азербайджану Карабахом.

У першому спарингу на зборах в Австрії київське Динамо зустрічалось з учасником групового етапу ЛЧ 2017/2018 Карабахом.

Вже на початку зустрічі "біло-сині" перехопили ініціативу і на 14-й хвилині вдалось розіграти комбінацію, яку завершив Віктор Циганков, забивши у порожні ворота після передачі Віталія Буяльського.

Наступний контрольний матч кияни зіграють проти китайського Тяньцзінь Цюаньцзянь.

Товариські матчі

Карабах – Динамо – 0:1

Гол: Циганков, 14

Товариські матчі

Динамо - Карабах: Середа 04 липня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Карабах
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Динамо - Карабах Динамо Динамо Карабах Карабах
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