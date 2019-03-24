Хацкевич розповів, яку літературу читає – топ-5 книг від головного тренера Динамо

Головний тренер Динамо розповів, хто з гравців "біло-синіх" читає та назвав свій топ книг, які варто прочитати.

"В першу чергу, звичайно ж, читаю професійну літературу. На другому місці – психологія. Що стосується художніх творів, то під час кар'єри гравця, прочитав всі частини "Пригод Ераста Фандоріна" Бориса Акуніна. За 2018 рік прочитав дві книги.

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Не можу сказати, хто з моїх партнерів по Динамо багато читав. Ми всі жили практично по одному, тому не знаю, хто і чим займався у вільний час. З нинішнього складу киян в автобусі можна побачити з книжкою Вітю Циганкова", – сказав Хацкевич для FootBoom.

Топ-5 книг від Олександра Хацкевича

1. Сет Стівенс-Давідовіц "Усі брешуть, але інтернет знає твої думки";

"У кожної людини є свої погляди, смаки та інтереси. Останню книгу, яку я прочитав називається "Усі брешуть". Вона про те, як Інтернет впливає на людей, які сайти найбільш відвідувані, ніж суспільство цікавиться. Все досить цікаво розписано. Принаймні для мене".

2. Марк Менсон "Витончене мистецтво забивати на все";

"Прочитав тільки половину цієї книги, планую незабаром закінчити. У ній є моменти, з якими стикаєшся в повсякденному житті. Вважаю, що це стане в нагоді в моїй роботі".

3. Алекс Фергюсон "Автобіографія";

"У цій книзі особливо цікаві розділи, де автор описує, як будувалася команда, коли прийшли вихованці академії Манчестер Юнайтед і велика група молодих хлопців потрапила в основний склад. Те, що зараз відбувається в київському Динамо. Не можу сказати, що йду cлідами Фергюсона. Рухаюся в тому напрямку, який вибрав клуб".

4. Шериф Геммур "Йохан Кройф. Переможець і тиран";

Книга про те, як Кройф досягав успіхів, яким був бунтарем. Він уклав контракт з Пумою, а збірна Голландії грала в формі від Адідас. Цікаво було, як він це подавав, як впливав на команду. Його тесть був досить сильним бізнесменом, а потім, перемкнувся і став агентом Йохана. У цій книзі розповідається і про те, як Кройф змінював філософію Барселони.

5. Бред Гілберт, Стів Джеймісон "Перемога за будь-яку ціну. Психологічна зброя в тенісі: уроки майстра".

"Цю книгу прочитав років п'ять тому. Вона про індивідуальний вид спорту - великий теніс. У ній є глава, де описано, як великий тенісист Андре Агассі досягав успіху. Коли ти граєш один на один, як можна побороти суперника, свідомо знаючи, що ти його слабший. Один з авторів книги Бред Гілберт. У минулому він був тенісистом, який знаходився в першій сотні рейтингу, але при цьому обігравав суперників, які перебували в першій десятці".