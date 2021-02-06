Хавбек Стабека та молодіжної збірної Норвегії Еміль Бохінен приєднається до київського Динамо, стверджує видання Евро-Футбол.Ру.

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Зазначається, що кияни запропонували гравцю кращі умови, ніж московський ЦСКА. Основна позиція норвежця – центральний хавбек, але також він може зіграти опорника та правого півзахисника.

До слова, Бохінен загалом провів 73 матчі у складі Стабека, записавши до свого активу 9 голів та 10 асистів. За збірну Норвегії U-21 хавбек відіграв 10 матчів, у яких забив 1 м'яч.

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