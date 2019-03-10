Хацкевич пояснив легку перемогу над Арсеналом-Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Арсеналом-Київ у матчі 21 туру УПЛ.

"Сьогодні була легка перемога, тому що хлопці серйозно підійшли до матчу. Була психологічна і фізична втома, але завдяки своєму ставленню вони забили чотири м'ячі в першому таймі, і другий тайм ми догравали. Просили хлопців більше контролювати м'яч і не підпускати суперника до воріт. А загострювати, якщо буде можливість.

Динамо розгромило Арсенал-Київ – Гармаш оформив дубль

У Вербіча та Кендзьори була температура і боліло горло. Лікарі ними займаються. Що стосується Гармаша, то це вимушений захід. Вчора він пробувався на іншій позиції. У Русина перенапруження задньої поверхні стегна. Ми не стали ризикувати його здоров'ям", – цитує Хацкевича Динамоманія.