Хацкевич объяснил легкую победу над Арсеналом-Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Арсеналом-Киев в матче 21 тура УПЛ.

"Сегодня была легкая победа, потому что ребята серьезно подошли к матчу. Была психологическая и физическая усталость, но за счет своего отношения они забили четыре мяча в первом тайме, и второй тайм мы доигрывали. Просили ребят больше контролировать мяч и не подпускать соперника к воротам. А обострять, если будет возможность.

Динамо разгромило Арсенал-Киев – Гармаш оформил дубль

У Вербича и Кендзеры была температура и болело горло. Доктора ими занимаются. Что касается Гармаша, то это вынужденная мера. Вчера он пробовался на другой позиции. У Русина перенапряжение задней поверхности бедра. Мы не стали рисковать его здоровьем", – цитирует Хацкевича Динамомания.