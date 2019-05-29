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Хацкевич покинет Динамо, 31-го мая киевляне получат нового тренера, – СМИ

18:37 205 Читати українською
Хацкевич покинет Динамо, 31-го мая киевляне получат нового тренера, – СМИ
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Динамо, вероятно, не будет продлевать контракт с нынешним наставником Александром Хацкевичем.

Белорусский специалист покинет киевский клуб. Новый тренер будет назначен 31 мая, сообщает сайт "Главред", ссылаясь на собственные источники в клубе.

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Отмечается, что игроки киевского клуба поделились на две группы. Некоторые считают, что Александра Хацкевича надо уволить, а другие придерживаются противоположного мнения.

Добавим, что ранее появились слухи о том, что Динамо ведет переговоры с иностранными специалистами Индржихом Трпишовски и Адамом Навалкой, а также Юрием Калитвинцевым и Алексеем Михайличенко.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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