Хацкевич покинет Динамо, 31-го мая киевляне получат нового тренера, – СМИ

Динамо, вероятно, не будет продлевать контракт с нынешним наставником Александром Хацкевичем.

Белорусский специалист покинет киевский клуб. Новый тренер будет назначен 31 мая, сообщает сайт "Главред", ссылаясь на собственные источники в клубе.

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Отмечается, что игроки киевского клуба поделились на две группы. Некоторые считают, что Александра Хацкевича надо уволить, а другие придерживаются противоположного мнения.

Добавим, что ранее появились слухи о том, что Динамо ведет переговоры с иностранными специалистами Индржихом Трпишовски и Адамом Навалкой, а также Юрием Калитвинцевым и Алексеем Михайличенко.

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